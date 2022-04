Cusanus spielt wieder Theater : Romantik Reloaded in Erkelenz

Guten Stimmung bei der Generalprobe: Nach zwei Jahren Pause stehen die Schüler wieder auf der Bühne. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Mit „Can you feel the Love Tonight“ spielt der Literaturkurs am Erkelenzer Cusanus-Gymnasium an diesem Wochenende erstmals wieder vor Publikum.