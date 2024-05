Cusanus-Gymnasium in Erkelenz Europa-Kandidaten diskutieren mit Schülern

Dass sich Politiker kurz vor Wahlen im Cusanus-Gymnasium beim sogennanten „World Café“ den kritischen Fragen der Schüler stellen, hat in Erkelenz mittlerweile Tradition. Und so war es auch diesmal vor den Wahlen zum EU-Parlament am 9. Juni, die für die Schüler an zusätzlicher Relevanz gewonnen haben, weil erstmals auch 16- und 17-Jährige wählen dürfen. Zwölf Kandidaten der sechs großen Parteien kamen nach Erkelenz, um sich den kritischen Fragen der gewohnt gut vorbereiteten Schüler zu stellen – mal mit mehr, mal mit weniger überzeugenden Argumenten.