Mit 86 Jahren verstorben Cusanus-Gymnasium trauert um Folkhart Pflüger

Was die meisten zudem nicht wissen dürften: Folkhart Pflüger hatte auch eine starke künstlerische Ader. So hatte er etliche Möbel, Türen und weitere Einrichtungsgegenstände in seinem Haus selbst entworfen. Vor allem die Arbeit mit Metall hatte es ihm dabei angetan. Dann zog er sich in seine Garage zurück, hämmerte und schweißte.