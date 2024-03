Cusanus-Gymnasium in Erkelenz Politiker stellen sich Schülerfragen

Eingeladen werden jeweils zwei Vertreter der sechs Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Auf jede davon werden die Schüler im Voraus im Unterricht vorbereitet – wohl wissend, dass manche Parteien zu den Themen Umweltschutz und Sicherheit polarisierende bis extreme Meinungen haben. „Auch darauf gehen wir im Unterricht ein“, sagt Schulleiter Jörg Diepenthal. Insgesamt 40 Lehrkräfte sind in das World Café involviert, unter anderem als Moderatoren der Veranstaltungen. In der Vergangenheit sei es bereits vorgekommen, dass Politiker Aussagen treffen, die schlichtweg falsch sind. „Deswegen gehört bei uns ein Factchecking im Anschluss an die Veranstaltung fest dazu. Die Lehrer sprechen mit den Schülern darüber, was die Politiker gesagt haben und sprechen auch klar an, wenn etwas nicht stimmt“, sagt Nicky Born. In krassen Fällen, wenn zum Beispiel Äußerungen fallen, die mit dem Wertesystem unserer Gesellschaft nicht in Einklang zu bringen sind, sind die Moderatoren angehalten, sofort einzugreifen.