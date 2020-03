Corona-Ticker : Diese Veranstaltungen werden verlegt oder fallen aus

Die Bücherkiste in Wassenberg bleibt bis auf weiteres geschlossen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

ERKELENZER LAND Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus fallen bis zu den Osterferien etliche Veranstaltungen aus.

Der Offene Unterricht der Kreismusikschule Heinsberg in Erkelenz findet nicht wie geplant am 28. März statt. Später wird die Kreismusikschule den Offenen Unterricht nachholen, um Kindern die Wahl eines Instruments zu erleichtern.

Die für den 18. März geplante Dorfversammlung in Merbeck fällt aus.

Bis auf weiteres sind die ADFC-Fahrradtouren ausgesetzt.

Wegen Corona muss das für den 31. März vorgesehene Unternehmertreffen der Stadt Hückelhoven verschoben werden. Neuer Termin ist der 17. November 2020. Die Einladungen an die Unternehmen werden Mitte Oktober von der Stadt Hückelhoven verschickt.

Die für den 31. März in Doveren geplante Aufführung „Die Zeitdiebe“ in der Reihe „Theaterstarter“, wurde abgesagt. Bereits gekaufte Tickets werden an den Vorverkaufsstellen zurückgenommen, so Romulus Timar vom Stadtmarketing.

Der Katholikenrat der Region Heinsberg sagt die Veranstaltung „Region Heinsberg macht mobil – Diskussion zur nachhaltigen Mobilität“, die auf Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr im Schacht 3 in Hückelhoven terminiert war, ab. Ein neuer Termin wird genannt, sobald sich die Lage entspannt hat.

Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Erkelenz 2 am Dienstag, 17. März um 19 Uhr, in der Gaststätte Kirchhofer in Erkelenz ist abgesagt worden und wird an einem späteren Termin nachgeholt. Die Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Katzem, die für den 23. März um 19.30 Uhr im Vereinslokal des Trommlercorps Katzem geplant war, fällt ebenfalls aus. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das Deutsche Glasmalerei-Museum in Linnich voraussichtlich bis einschließlich zum 19. April 2020 geschlossen. Alle Veranstaltungen in diesem Zeitraum finden nicht statt. Die Kinder-Lesung „Das RAP-Huhn“ am 28. März und das Klavierkonzert zum Beethoven-Orbit 2020 „Macht und Größe“ am 17. April werden verschoben.

Wegen Corona fällt auch die Müllsammelaktion in Wegberg-Merbeck und Schwaam aus, die für den 21. März geplant war. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Das Leo-Küppers-Haus in Wassenberg bleibt am Sonntag, 22. März, geschlossen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Verbreitung des Coronavirus sagt die Bergkapelle Sophia-Jacoba das für den 25. April geplante Jahreskonzert in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven ab. Bereits gekaufte Eintrittskarten können an der bekannten Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Die Bücherkiste Wassenberg (Bürgerbücherei) bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Ausleihe verlängert sich bis zur erneuten Öffnung, über die die Bücherkiste informieren wird.

Das Team des Katholischen Forums Mönchengladbach und Heinsberg sagt alle Kurse und Veranstaltungen im Kreis Heinsberg, Mönchengladbach, Korschenbroich und Jüchen ab. In der Zeit, in der Schulen und Kindergärten in NRW geschlossen bleiben, finden auch die Kurse des Katholischen Forums Mönchengladbach und Heinsberg nicht statt.

Die Caritas Heinsberg teilt mit: Das Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zentrum bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Caritas-Tagesstätte bleibt entgegen der ursprünglich gedachten Öffnung nun doch ebenfalls bis auf weiteres geschlossen. Die Kontakt- und Beratungsstellen in Heinsberg, Erkelenz und Übach-Palenberg bleiben ebenfalls geschlossen. Eine telefonische Erreichbarkeit für die Klienten wird organisiert und sichergestellt. Das Knopfloch in Erkelenz bleibt weiterhin bis auf weiteres geschlossen. Die Beratungsstelle für Suchtanfragen in Hückelhoven bleibt ab sofort für jegliche Art von Gesprächen und Kontakten vor Ort geschlossen. Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle sind telefonisch erreichbar, um Ratsuchenden zur Seite zu stehen. Auch die offenen Sprechstunden werden lediglich über Telefon angeboten.

Die Sportfreunde 1930 Uevekoven verschieben ihre für den 20. März geplante Jahresversammlung.

Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wird das integrative Lambertus-Theater Hückelhoven im Juni kein neues Stück auf die Bühne bringen.

Der Förderverein Abbé George teilt mit, dass das für Ostermontag, 13. April, geplante Benefizkonzert in der Kapelle in Wegberg-Kipshoven ausfallen muss. Der neue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Die für den 27. März vorgesehene Mitgliederversammlung der Freunde der Burg Erkelenz wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die für den 25. März geplante Jahresversammlung des Vereins Seniorensport Erkelenz 1981 wird abgesagt.

Die Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau 1418 Erkelenz“ teilt mit: Die für den 21. März geplante Krönungsmesse und die Mitgliederversammlung werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Außerdem wird auch ein für den 22. März geplantes Wizard-Vorrunden-Turnier zur Deutschen Meisterschaft abgesagt. Der Bezirksverband Erkelenz hat bereits auch den für den 29. März geplanten Schützen-Frühschoppen abgesagt.

Die Seniorenzusammenkunft der Seniorengruppe in der GdP - Kreisgruppe wird vom 19. März auf Donnerstag, 7. Mai, 15 Uhr, Gaststätte Dohmen in Heinsberg-Eschweiler verlegt.

Die Mitgliederversammlung der Bürgergemeinschaft Flachsfeld Erkelenz (2. April) wird abgesagt.

Das Patronatsfest der St. Josef Schützenbruderschaft Venrath (21. März) ist abgesagt worden.

Die seit Monaten ausverkaufte Show „Steffi Neu interviewt Hastenraths Will und umgekehrt“ kann nicht, wie geplant, am 25. März stattfinden. Sie wird daher verlegt auf Mittwoch, 28. Oktober, ebenfalls um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven. Bisher erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Aufgrund der derzeit herrschenden Lage und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der nordrhein-westfälischen Ministerien zur Eindämmung des Corona-Virus werden bis zu den Osterferien alle Ausschusssitzungen der Stadt Hückelhoven abgesagt.

(RP)