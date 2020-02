Coronavirus-Auswirkungen in Erkelenz : Behördenschließung und Hamsterkäufe

Info

Grundversorgung Der Wochenmarkt in Erkelenz bietet wie gewohnt am heutigen Freitag am Alten Rathaus seine Produkte an. Darauf weist die Verwaltung hin. Er gehört wie die Supermärkte zur Grundversorgung der Menschen. Die Marktbeschicker haben sich gegenseitig darüber informiert, dass der Wochenmarkt stattfindet. Ob jemand von ihnen fern bleibt, wird sich erst heute herausstellen.