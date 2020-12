Statistik des Gesundheitsamtes im Kreis Heinsberg : Corona: Vier neue Todesfälle in Erkelenz

Erkelenzer Land Vier neue Todesfälle aus Erkelenz (18 statt bisher 14) meldet das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg in der Corona-Statistik von Dienstag, 2. Dezember (Stand: 9 Uhr).

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Dienstag 502 aktuelle Corona-Fälle – 233 in Erkelenz, 124 in Hückelhoven, 76 in Wassenberg und 69 in Wegberg. Das waren elf Fälle weniger als am Vortag, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Insgesamt kamen seit Montag 27 Nachweise hinzu, 38 Menschen gelten nun als genesen.