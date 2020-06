Corona-Schutzverordnung im Erkelenzer Land : 46 Bußgeldverfahren in Erkelenz, 230 in Hückelhoven

46 Bußgeldverfahren in Erkelenz, 230 in Hückelhoven

Erkelenzer Land Mit der Corona-Schutzverordnung wurden auch entsprechende Kontrollen im Erkelenzer Land durchgeführt. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Allein in Hückelhoven gab es rund 230 Verfahren in den vergangenen zwei Monaten.

Seitdem die Corona-Schutzverordnung in Kraft ist, wurden in Erkelenz insgesamt 46 Bußgeldverfahren eingeleitet. Das teilte die Stadt Erkelenz auf Nachfrage mit. „Bei den Verstößen handelte es sich im Großen und Ganzen um Verstöße gegen das Kontaktverbot“, erklärt Erster Beigeordneter Hans-Heiner Gotzen. Da es sich um Bußgelder im Zusammenhang mit dem Kontaktverbot handelt, wurden überwiegend Bußgelder in Höhe von 200 Euro (zuzüglich Verwaltungsgebühren) ausgesprochen. Insgesamt wurden in Erkelenz 60 städtische Mitarbeiter für die Kontrolle der Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung zu unterschiedlichen Zeiten eingesetzt.