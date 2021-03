Corona-Impfungen im Erkelenzer Land : Terminvergabe für 70-Jährige startet

Erkelenzer Land Anmeldungen sind für die Zielgruppe ab dem 6. April möglich. Das Impfzentrum bleibt über Ostern offen. Darauf weist jetzt der Kreis Heinsberg hin.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann teilt mit, dass nach der Gruppe der über 80-Jährigen nun die Personen zwischen 70 und 80 Jahren gestaffelt die Möglichkeit bekommen werden, einen Impftermin für eine Corona-Impfung wahrzunehmen. Begonnen wird mit den Personen des Jahrgangs 1941. Diese Personen können ab Dienstag, 6. April, einen Impftermin vereinbaren, teilt die Heinsberger Kreisverwaltung mit. Hierzu werden keine schriftlichen Einladungen versendet. Der Nachweis über das entsprechende Alter über den Personalausweis genügt zur Impfberechtigung. Das Anschreiben des Gesundheitsministers an die Bürgerinnen und Bürger ist auf der Homepage des Kreises Heinsberg unter www.kreis-heinsberg.de hinterlegt.

Aufgrund der Osterfeiertage bleibt die Verwaltung sowie auch das Bürger-Service-Center von Freitag, 2. April, bis Montag, 5. April, geschlossen. Das Bürgertelefon des Kreises Heinsberg ist an den Feiertagen nicht erreichbar. Für dringende Angelegenheiten stehen die Mitarbeiter allerdings am Samstag, 3. April, zu den üblichen Sprechzeiten zur Verfügung. Von 9 bis 12.30 Uhr sind die Telefone besetzt.

Die Abstrichstelle in der Festhalle in Heinsberg-Oberbruch ist von Karfreitag, 2. April, bis einschließlich Ostersonntag, 4. April, geschlossen. Am Ostermontag, 5. April, ist die Abstrichstelle von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet.