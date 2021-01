Aufklärung im Erkelenzer Land : Apotheker starten Corona-Impfkampagne

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Erkelenzer Land</irspacing> In persönlichen Aufklärungsgesprächen wollen die Apotheker im Kreis Heinsberg die Unsicherheit über die Corona-Impfung abbauen. Dabei wollen sie auch Fake News im Internet entkräften.

(cpas) Auch wenn derzeit wenige Themen so intensiv diskutiert werden wie die Corona-Schutzimpfung und ein Impftermin für die meisten noch nicht greifbar ist: Viele Menschen sind nach wie vor unsicher, ob sie sich impfen lassen wollen. Das bekommen auch die Apotheker aus dem Kreis Heinsberg in Kundengesprächen immer wieder zu hören. Deshalb haben sie nun eine Aufklärungskampagne gestartet, mit der sie über Chancen und Risiken der Impfung informieren.

Auch wenn viele Menschen gut informiert seien, „bleiben immer wieder zahlreiche offene Fragen“, sagt Jörg Haßiepen, Inhaber der Enten-Apotheke in Wegberg und Kreissprecher der Apotheker. „Wir wollen mit Fakten impfen und so offene Fragen der Bürgerinnen und Bürger klären und Falschmeldungen aus dem Internet unsere fachliche Expertise entgegensetzen“, erklärt er. Bei allen Diskussionen um die Impfung komme ihm oft zu kurz, „dass wir trotz der kurzen Entwicklungszeit noch nie so gut erforschte Impfstoffe zur Verfügung hatten wie jetzt.“ Er ist überzeugt: „Nur wenn wir genug Menschen von einer Impfung gegen das Corona-Virus überzeugen, werden wir diese Pandemie besiegen, Tote vermeiden und die extreme Einschränkung in unserem Leben hinter uns lassen können.“ Daher wollen er und seine Kollegen intensiv und persönlich über die Impfungen sprechen. Viele hätten auch „ganz praktische Fragen, wie die verschiedenen Möglichkeiten, sich zu einer Impfung anzumelden, wie die Reihenfolge der Impfungen ist oder wo sich mein Impfzentrum befindet.“