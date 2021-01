„Familien gehen kaputt“ : Heinsberger Landrat Pusch fordert Öffnung der Schulen

Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (Archivfoto). Foto: dpa/Henning Kaiser

Erkelenzer Land In einer Wutrede hat Stephan Pusch wegen der Impf-Verzögerungen massive Kritik an der Regierung geübt. Er fordert nun schnell Klarheit, wie es ab Mitte Februar weitergehen soll. Ein Fortsetzen des Lockdowns in der jetzigen Form sei keine Option.

Der Kreis Heinsberger Landrat Stephan Pusch hat in einer zwölfminütigen Wutrede auf Facebook die Öffnung der Schulen ab dem 15. Februar gefordert. „In zwei Wochen, das ist ein dringender Appell, müssen die Schulen wieder öffnen“, sagte Pusch in einem Facebook-Video, „eine Woche vorher müssen die Schulen wissen, wo es langgeht.“ Der Landrat forderte „kreative Lösungen“, etwa einen zeitversetzten Unterricht, „sonst gehen Familien kaputt, sonst gehen Eltern kaputt, und von schwächeren Schülern will ich hier gar nicht reden.“

Nachdem die Schulen im Kreis wegen der Corona-Pandemie bereits im vergangenen Jahr monatelang geschlossen oder nur teilweise geöffnet waren, befinden sich die Schüler seit Mitte Dezember erneut zunächst in verlängerten Weihnachtsferien und seitdem im Homeschooling. Von Schülern aus dem Erkelenzer Land gibt es daran bereits Kritik. Distanzunterricht sei von der Qualität nicht ansatzweise mit Präsenzunterricht vergleichbar.

In seiner Ansprache übte Stephan Pusch zudem massive Kritik an der Bundesregierung und der EU, nachdem sich abzeichnet, dass Deutschland zunächst deutlich weniger Impfstoff erhalten wird als verkündet und es große Probleme bei der Vergabe von Impfterminen gibt. „Das hätte jeder Landwirt im Kreis Heinsberg besser verhandelt“, sagte Pusch. Dass diejenigen Länder den Impfstoff bekommen, die zuerst bestellt hätten und am meisten zahlen würden, sei „das kleine Einmaleins der Betriebswirtschaft“. Er habe den Eindruck, „man will darüber hinwegtäuschen, dass man sehr naiv an die Sache herangegangen ist.“ Ohne Namen zu nennen sagte Pusch, bei einigen führenden Politiker müssen man sich fragen, „wie lange ist der eigentlich in seinem Job?“. Wenn dann auch noch behauptet würde, die Terminvergabe sei gut gelaufen, müsse er sagen: „Da habt ihr alle mal euer Ohr nicht an der Basis und wisst nicht, was bei den Bürgern los ist.“ Es gehe dabei schließlich „nicht um Theaterkarten“, sondern um Leute, die „um ihr Leben fürchten“.

Pusch fordert zudem, dass auch für die Wirtschaft dringend Lockerungen nötig seien: „Wir können uns den Lockdown für Branchen und Schulen nicht länger erlauben“, man solle mehr Vertrauen in die Wirtschaft haben, die sich durchaus Gedanken mache, wie man den Publikumsverkehr entzerren könne. „Wenn man das auf höchster Ebene nicht verantworten will, dann gebt uns bitte die Verantwortung auf örtlicher Ebene zurück“, forderte er.