Corona im Kreis Heinsberg : Inzidenzwert fällt unter 100 Neuinfektionen

Erkelenzer Land Erstmals seit Ende Oktober liegt der Wert im Kreis wieder unter der 100er-Marke. Derweil gab es allerdings sieben weitere Corona-Todesfälle zu verzeichnen – allein vier davon in Erkelenz.

Derweil gab es sieben weitere Todesfälle: vier in Erkelenz, je einer in Wegberg, Hückelhoven und Gangelt. Im Kreis sind damit seit Beginn der Pandemie 254 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In den vier Städten des Erkelenzer Landes gibt es derzeit 418 Corona-Fälle – 173 in Hückelhoven, 138 in Erkelenz, 63 in Wegberg und 44 in Wassenberg.