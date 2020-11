Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Lage im Erkelenzer Land : Schlag ins Gesicht für Gastronomen

Zapfhähne in einem Gastronomiebetrieb (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Erkelenzer Land Landrat Pusch kann so oft an die Bürger appellieren, wie er möchte: Immer weniger Menschen sind offenbar bereit, zurück in den Krisenmodus zu schalten. Deutlich wird auch, dass Restaurants und Bars im Kreis keine Superspreader waren.