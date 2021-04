Neu in Erkelenz : Drive-in-Testzentrum hat die Arbeit aufgenommen

Erkelenz Auch in Erkelenz können sich Menschen nun aus dem Auto heraus auf das Coronavirus testen lassen. Das Testzentrum befindet sich an der Kölner Straße 70. Die Tests sind kostenlos.

(cpas) Die Zahl der Corona-Testzentren in Erkelenz und Umgebung steigt derzeit im Wochentakt. Am Donnerstagmorgen hat nun das erste Drive-in-Testzentrum in Erkelenz geöffnet, es liegt an der Kölner Straße 70, auf dem großen Parkplatz gegenüber der Firma MH Wirth. Fortan können sich Bürger dort kostenlos aus ihrem Auto testen lassen. Dazu müssen sie vorher nur online einen Termin buchen.

In Einzelfällen soll auch ein Test ohne vorher vereinbarten Termin möglich sein – allerdings nur, wenn die Kapazität ausreicht. Das Testzentrum an der Kölner Straße ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr und sonntags von 9 bis 12 Uhr.

In der vergangenen Woche hatte bereits das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Erkelenzer Hotel am Weiher ein größeres Testzentrum in Betrieb genommen. Laut Stadtverwaltung sind Corona-Schnelltests zudem auch in der Apotheke am Bahnhof sowie in den Arztpraxen Feder/Lehnen, Brüssermann/Spiritus sowie Ragab möglich. Lothar Terodde, Kreis-Geschäftsführer des DRK, hatte in der vergangenen Woche gesagt, die Testzentren sollen mittelfristig den Weg zurück in die Normalität ebnen. „Das Testen wird zentraler Bestandteil sein“, sagte Terodde im Bezug auf die Corona-Strategie in Richtung Sommer. Bürgermeister Stephan Muckel erklärte: „Die Idee dahinter ist, irgendwann mit einem negativen Test ein Tagesticket zu bekommen, mit dem man sich in der Stadt auch wieder zu einem Bierchen oder einem Kaffee treffen kann.“