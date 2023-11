Erstes Containerhotel Deutschlands Tin Inn zieht positives Halbjahresfazit

Mit dem Tin Inn öffnete in Erkelenz in diesem Jahr das erste Hotel in Deutschland, dessen Zimmer vollständig aus alten Seefrachtcontainern bestehen. Geschäftsführer Nico Sauerland zieht nun eine positive Halbjahresbilanz. Zwischen Mai und Ende Oktober habe das Tin Inn eine monatliche Auslastung von 76 Prozent verzeichnet. Die Auslastung verteile sich derzeit auf drei Standorte, der vierte Standort in Hückelhoven wird im Dezember 2023 in Betrieb gehen. „Diese Zahlen übertreffen unsere Erwartungen und unseren Business Case“, sagt Geschäftsführer Sauerland. „Sie spiegeln nicht nur die Attraktivität unseres Konzepts wider, sondern auch die Fähigkeit unseres Tin-Inn-Konzepts, die Bedürfnisse moderner Reisender effizient zu erfüllen.“ Die Hotelkette geht aus der Wassenberger Containerwerk Eins GmbH hervor. Während der Pandemie hatten sich Sauerland und seine Mitstreiter mit dem Ausarbeiten des Hotelkonzepts beschäftigt.