Acoustic Night Erkelenz Musikalische Weltreise mit Claude Bourbon

Er lässt sich in keine Schublade stecken; seine eigenwillige Musik vereint die unterschiedlichsten Einflüsse – mitreißende Gypsy-Klänge, dann eine Wanderung in Richtung Osteuropa, temperamentvolle Rhythmen von den Balearen, danach findet sich der Zuhörer mitten im Mississippi-Delta wieder. Claude Bourbon gibt Konzerte in ganz Europa und den Vereinigten Staaten – jetzt gastierte der französische Gitarrenspieler, der sich in der Schweiz ausbilden ließ und anschließend die typischen Melodien aus der ganzen Welt aufnahm, in der voll besetzten Erkelenzer Leonhardskapelle. Für die zahlreichen Zuhörer hatte Organisator Alwin Nagel vom veranstaltenden Verein Acoustic Night Erkelenz zunächst eine erstaunlich klingende Botschaft: Es geht jetzt erst einmal in die Sommerpause. Erst im Herbst melden sich die Gastgeber mit weiteren Konzertterminen zurück – Tom Mank und Sera Smolen gastieren am Samstag, 21. September, in der Erka-Stadt bei der nächsten Acoustic Night in der Gasthausstraße. Vorgesehen ist außerdem eine sonntägliche Gitarren-Matinee am 10. November mit dem Duo Alvorada alias Ottwin Nagel und Lori Lorenzen.