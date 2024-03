Tolles Projekt in Erkelenz Klassik auf Polnisch und Deutsch

Nach mehreren Monaten getrennter Vorbereitung am jeweiligen Heimatort übten die Musiker in diesen Tagen in Erkelenz intensiv gemeinsam. Nach dem Konzert in Erkelenz wird die deutsche Delegation am 11. März nach Polen fahren, wo am Frei­tag, 15. März, das Abschlusskonzert stattfinden wird. Aktuell sind an dem Projekt 23 Schülerinnen und zwölf Schüler aus Polen und 25 Jugendliche aus Deutschland beteiligt. Die Polen sind bei Erkelenzer Gastfamilien untergebracht.