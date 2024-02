Bürgermeisterwahl in Wegberg Viele Gespräche bei „Pommes mit Pape“

Wie auch schon bei den 22 Veranstaltungen zuvor tummelten sich über den Abend verteilt schätzungsweise an die 300 Gäste dort, um bei Pommes und Burgern mit dem parteilosen Bürgermeisterkandidaten ins Gespräch zu kommen. „Ich spüre ihre Hoffnung, dass sie mit mir jemanden gefunden haben, der den vielfach gewünschten Aufbruch in der Stadt herbeiführt“, sagt Christian Pape, der aus dem Händeschütteln gar nicht mehr herauskommt. „Ich will weiterhin Christian Pape sein, auch als Bürgermeister: nahbar, kreativ und führungsstark“, betont der 50-Jährige, der wie gewohnt an diesem Abend von seiner Frau Silvia und Tochter Amelie unterstützt wird. Auch immer mit dabei: sein Vater Karl-Heinz. In lockerer Atmosphäre wird unter den Gästen über das Wahlergebnis spekuliert.