Chorsänger in Erkelenz gesucht : Brahms’ Requiem im großen Chor mitsingen

Erkelenz Das emotionale Requiem von Johannes Brahms erklingt in Erkelenz zusammen mit renommierten Gesangssolisten und der Philharmonie Düsseldorf innerhalb der 15. Erkelenzer Kirchenmusikwoche im September 2020.

Nach der Aufführung der Missa C-Dur KV 257 (Große Credomesse) von Wolfgang Amadeus Mozart an Ostern probt der Kirchen- und Projektchor an St. Lambertus Erkelenz an seinem nächsten großen Chorprojekt: „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms (1833-1897).

Es zählt seit seiner ersten vollständigen Aufführung 1868 im Bremer Dom unbestritten zu den Schlüsselwerken der Oratoriengeschichte und nimmt unter den Requiem-Vertonungen des 19. Jahrhunderts eine Sonderstellung ein. Denn in Abkehr von der lateinischen Totenmesse der katholischen Kirche mit ihren Fürbitten zur Erlösung der Toten komponierte Brahms eine musikalische Totenfeier in deutscher Sprache, bei der vor allem der lebende Mensch, der zurückgebliebene Trauernde im Mittelpunkt steht und Trost erfährt.

Die musikalische Gestaltung wird geprägt vom Chor, der in keinem der sieben Sätze pausiert und auch bei den Solistenpartien von Sopran und Bassbariton die zentralen Textgedanken trägt. Dieses emotionale Werk erklingt in Erkelenz zusammen mit renommierten Gesangssolisten und der Philharmonie Düsseldorf innerhalb der 15. Erkelenzer Kirchenmusikwoche am Sonntag, 20. September 2020, ab 17 Uhr, in St. Pauli Bekehrung in Lövenich, da die Pfarrkirche St. Lambertus Erkelenz zu dieser Zeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Kantor Stefan Emanuel Knauer sucht noch Sänger, die bei der großen Aufführung mitwirken möchten. Die Proben finden freitags, ab 19.30 Uhr in der Krypta der Pfarrkirche St. Lambertus statt (Kontakt: Kantor Stefan Emanuel Knauer, 02431 97437320, knauer@christkoenig-erkelenz.de).