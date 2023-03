Vier Verletzte in Erkelenz Chlorgas tritt im Erka-Bad aus

Ein ABC-Alarm hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr am Erka-Bad auf der Krefelder Straße ausgelöst. Wie der Erkelenzer Feuerwehr-Chef Helmut van der Beek sagte, seien durch einen technischen Defekt im Keller des Schwimmbads mehrere Liter Chlorgasflüssigkeit ausgetreten. Vier Mitarbeiter, die mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen waren, haben sich leicht verletzt.