Thomas Schnelle aus Erkelenz : Schnelle will wieder über 40 Prozent

Erkelenz Der CDU-Mann strebt eine zweite Amtszeit im NRW-Landtag an. Schwerpunkte des 54-Jährigen sind innere Sicherheit und Katastrophenschutz.

Knapp fünf Jahre ist es her, dass Thomas Schnelle am 14. Mai 2017 als Direktkandidat für den Nordkreis Heinsberg für die CDU erstmals in den Landtag einzog. Und dass seine erste Legislaturperiode schon wieder so gut wie vorbei ist, kann der 54-Jährige kaum glauben. „Wahnsinn, wie schnell diese fünf Jahre vergangen sind“, sagt Schnelle. Der Kleingladbacher blickt auf eine bewegte erste Amtszeit zurück, in der er sich auch in den letzten Tagen nicht vollständig auf den Wahlkampf konzentrieren kann: Schnelle ist Mitglied im Untersuchungsausschuss für die Hochwasserkatastrophe und in dieser Funktion schwer beschäftigt.