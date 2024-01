Neujahrsempfang für Unternehmer CDU nimmt den Bürokratie-Abbau ins Visier

Der „Bürokratie-Abbau“ als Schlagwort und Handlungsauftrag rückt immer mehr in den Vordergrund der Politik. Auf allen Ebenen, in Wegberg in besonderer Hinsicht, da hier am 18. Februar ein neuer Bürgermeister gewählt werden soll. Und dass der Kandidat der CDU für dieses Amt, Marcus Johnen, in ihren Augen dafür prädestiniert ist – das machte am Donnerstagabend ein Neuahrsempfang der CDU Wegberg und der CDU-Mittelstandsvereinigung des Kreises im Forum deutlich, wo auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Professor Günter Krings aus Mönchengladbach ein eindeutiges Bekenntnis zu „seinem“ Kandidaten ablegte.