Erkelenzer CDU : Vertrauen für Schnelle, Lob für Laschet

Erkelenz Die Erkelenzer CDU hat sich noch einmal klar gegen den Tagebau Garzweiler ausgesprochen. Thomas Schnelle soll auch nach der Wahl im kommenden Jahr Landtagsabgeordneter bleiben.

Deshalb seien auch die momentanen Umfrageergebnisse mit Vorsicht zu genießen. In seinem Bericht betonte London noch einmal die Position zum Braunkohletagebau Garzweiler II: „Wenn es nach der CDU Erkelenz geht, ist der Tagebau sofort einzustellen.“ Zwar habe die jüngste Leitentscheidung das Jahr 2038 als letztmögliches Ausstiegsjahr definiert, aber es sei auch ein Ausstieg bis 2030 möglich. Obgleich durch den Kohlekompromiss der Hambacher Forst auf Kosten der Erkelenzer Dörfer gerettet worden sei, ist er zuversichtlich: „Es besteht die realistische Chance, dass die Dörfer erhalten bleiben.“ Für RWE würde es immer schwieriger, an die erforderlichen Grundstücke zu kommen.

Thomas Schnelle geht ebenfalls davon aus, dass die jetzige Leitentscheidung zu den Tagebauen nicht die letzte sein wird. Als Vertreter des Kreises Heinsberg lehne er den Tagebau ab, wohlwissend, dass die Landespartei eine andere Auffassung vertritt. Durch die permanenten Diskussionen sei schon viel Positives für die Stadt Erkelenz herausgekommen. So sei jetzt jedenfalls festgeschrieben, dass es einen Minimalabstand von mindestens 500 Metern am Tagebaurand geben werde. Schnell sei sicher, dass der Abstand noch größer werde. Sein größter Wunsch und Erfolg wäre es, „wenn die Fläche der Dörfer erhalten“ bliebe. Es sei dann Aufgabe von Stadt und Land, den Prozess zu begleiten, was sich dann aus dieser Fläche und mit den eventuell dort in den Dörfern noch lebenden Menschen ergibt.