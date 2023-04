Generationenwechsel in Erkelenz Jens Simon führt CDU-Stadtverband

Der Erkelenzer CDU-Stadtverband hat einen neuen Vorstand. Bei den Wahlen in Venrath gab es einen regelrechten Generationswechsel: An der Spitze der Christdemokraten steht nun Jens Simon, der auf den langjährigen Vorsitzenden Peter London folgt. Dieser Wolle nach Angaben der CDU nun Platz für ein jüngeres Team machen und wurde herzlich aus seinem Amt verabschiedet. Die Mitgliederversammlung markiere „einen bedeutenden Wendepunkt für die CDU Erkelenz, die nun mit neuer Dynamik und einem jungen Team an der Spitze die Herausforderungen der Zukunft meistern will“, teilt der Stadtverband mit.