Im Rahmen einer Projektwoche : CBG-Schüler sammeln säckeweise Müll

Erkelenz Drei Tage lang haben die Schülerinnen und Schüler rund um das Schulgelände gesammelt. Und sie hätten noch lange weiter machen können.

(cpas) Was man beim Aufräumen nicht so alles findet: Zwölf dicke Säcke voller Müll haben Schüler des Cornelius-Burgh-Gymnasiums innerhalb von nur drei Schultagen rund um das Schulgelände gesammelt. „Und wir hätten noch lange weitermachen können“, erklärte der Schüler Alexander Kaiser. Mit einer Infoausstellung zur Vermeidung von Müll und den zwölf ausgestellten, prall gefüllten Säcken endete nun eine Aktionswoche der Nachhaltigkeits-AG und des Eventteams des CBG. „In den vergangenen Monaten haben die Schülerinnen und Schüler zum Thema Müll in der Umwelt recherchiert und Ideen für mehr Nachhaltigkeit an unserer Schule gesammelt“, berichtete Lehrerin Katrin Pippich, die mit Helga Mork und Tobias Zimmermann das Projekt begleitet hat.

Vor allem habe die Schüler schockiert, wie viel gefährlicher Müll, etwa zerbrochene Flaschen, in den Gebüschen liegt. „Aber es war auch einfach die Menge, mit der wir nicht gerechnet haben. Selbst in den allerletzten Ecken, in jedem Gebüsch, überall liegt Müll“, sagte Alexander Kaiser. Viel davon sei wahrscheinlich auf die Jugendgruppen zurückzuführen, die sich in den Abendstunden regelmäßig auf dem Schulgelände aufhalten. Aber auch die regelmäßigen Besuche der Schüler beim nahegelegenen Kaufland seien eine Müllquelle. „Viele Schüler bei uns ab den siebten Klassen pendeln regelmäßig in den Pausen zu Kaufland, entsprechend viele Tüten haben wir gefunden“, sagte Kaiser.