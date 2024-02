Jugend debattiert Erkelenzer Schüler beweisen rhetorisches Geschick

Im Cornelius-Burgh-Gymnasium kamen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer aus der Städteregion Aachen und aus dem Kreis Heinsberg zusammen. Die Debattanten hatten sich zuvor schon im schulinternen Wettbewerb gegen ihre Mitschüler durchgesetzt. Regionalverbundkoordinator Guido Schins betonte in seiner Empfangsrede: „Ihr seid alle schon Gewinner.“ Nach einer kurzen Begrüßung und organisatorischen Vorbereitungen ging es für die Debattanten dann in die erste Debattenrunde. Vier Debattanten treten in zwei Debattenrunden an. Jeder Teilnehmer beginnt dann mit einer Eröffnungsrede, in der er die jeweilige Streitfrage aus seiner Sicht beantwortet. In der freien Rede tauschen die Redner ihre Argumente aus, beweisen ihre Sachkenntnis und ihr Ausdrucksvermögen und versuchen, idealerweise die gegnerische Seite von ihren Argumenten zu überzeugen. In der Schlussrunde hat jeder Teilnehmer kurz Zeit, seine Position nach Ende der Debatte darzulegen, dabei kann es auch dazu kommen, dass die Schülerinnen und Schüler so überzeugt von der entgegengesetzten Seite sind, dass sie ihre Position ändern.