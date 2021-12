Einschränkungen für Privatkunden in Erkelenz : NEW startet Carsharing in abgespeckter Version neu

Ein Elektro-Fahrzeug des NEW Carsharing-Angebots Wheesy lädt an einer Ladesäule: Dieses Bild kann es bald wieder geben. Foto: NEW AG/NEW AG/Detlef Ilgner

Erkelenz Die NEW startet erneut ihr Carsharing-Angebot Wheesy. Für Privatkunden gibt es jedoch einige Änderungen, die wegen der bisher eher geringen Nachfrage erforderlich wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach fast zweijähriger Unterbrechung plant die NEW, ihr Carsharing-Angebot Wheesy wieder für die Öffentlichkeit im Rahmen des „share euregio“-Projektes zu eröffnen. Jedoch schränkt die NEW das Angebot für den Privatgebrauch ein – zu gering war die Nachfrage.

2019 startete die NEW das Sharing-Angebot an zwei Standorten in Erkelenz. Doch bereits zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 kam das Angebot ins Stocken und pausiert seitdem.

Laut Angaben der NEW wurde diese Unterbrechung genutzt, um das Konzept zu überarbeiten. Der Privatkundenbetrieb soll nun im Jahr 2022 nach Beruhigung der aktuellen Pandemie-Lage unter angepassten Bedingungen erneut starten. Dazu gehöre unter anderem die Einhaltung der 2G-Regel bei der Nutzung der Sharing-Fahrzeuge, die stichprobenartig kontrolliert werde. Außerdem wird zur Buchung der Sharing-Fahrzeuge eine neue Wheesy-App benötigt.

Die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge des Carsharings setzen sich aus dem Elektro-Fahrzeug-Fuhrpark der NEW sowie dem Fuhrpark der „share euregio“-Fahrzeuge, die von den Kommunen genutzt werden, zusammen. Das neue Konzept sieht vor, dass die Elektroflitzer tagsüber ausschließlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommunen und der NEW genutzt werden. Am Nachmittag sowie an den Wochenenden stehen die Fahrzeuge dann an den Carsharing-Stationen für die private Nutzung zur Verfügung und können über die aktuelle Version der Wheesy-App gebucht werden.

Mit dem angepassten Konzept reagiere die NEW auf die sinkenden Nutzerzahlen. Eine im Sommer durchgeführte Analyse habe ergeben, dass es zwar durchaus Interesse an Carsharing-Konzepten gibt, die Nutzungsdauer und Auslastung jedoch insgesamt zu gering ausfalle und das Konzept damit weder wirtschaftlich noch ökologisch sei. Mit der Zusammenfassung der „share euregio“-Fahrzeuge sowie der eigenen E-Fahrzeuge will die NEW das Angebot dennoch aufrechterhalten. „share euregio“ ist ein grenzübergreifendes Mobilitätsprojekt der Provinz Limburg und Nordrhein-Westfalens.

Nähere Informationen gibt im Internet unter www.wheesy.de.

(ele)