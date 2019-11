„Sea Watch“-Kapitänin zu Gast im Rheinischen Revier : Carola Rackete unterstützt Braunkohlegegner

Erkelenz (rky) Weltweit bekannt wurde die Kapitänin Carola Rackete im Juni, als sie 53 aus Lybien kommende Migranten entgegen dem Verbot durch die Behörden in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa brachte.

Am Sonntag hat sie den Gegnern des Braunkohleabbaus im rheinischen Revier den Rücken gestärkt. Die 31-jährige verkündete auf einer Demonstration am Rande des Tagebaus Garzweiler II, dass sie als „Botschafterin“ die Gruppe „Menschenrecht vor Bergrecht“ unterstützt. Die kleine Organisation hat ein Grundstück am Rande des Dorfes Keyenberg erworben, um den Tagebau durch einen jahrelangen Prozess gegen den Stromkonzern RWE zu behindern.

Rackete sagte unserer Redaktion am Rande der Kundgebung, dass sie eine Schadenersatzklage von Menschen aus Entwicklungsländern gegen RWE für richtig halten würde. Die RWE-Kraftwerke im Rheinischen Revier seien der größte Emittent von Kohlendioxid in Europa. Also müsse der Konzern dafür gerade stehen, wenn es in Afrika zunehmend zu Dürren wegen des Klimawandels komme.