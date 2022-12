Caritas-Nähwerkstatt in Erkelenz Aus alten Stoffen Neues machen

Die Idee, auch in dieser so herausfordernden Zeit gemeinschaftlich etwas zu schaffen, wurde durch das Versenden kleiner Stoffpäckchen an die fleißigen Näherinnen umgesetzt. Jede sollte ihre Stoffcollage individuell gestalten. Zusammengefügt entstand daraus eine wunderschöne Patchwork-Arbeit, die man in der KBS in Erkelenz bewundern kann und auf die alle Beteiligten mit Recht stolz sind. „Trotz Distanz Gemeinsames schaffen“, betont Susanna Jochims mit Stolz das Ergebnis der Arbeit.