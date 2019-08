Gemeinschaftssingen in Erkelenz-Tenholt : Mit viel Bier und aus voller Brust

Beim Cantus-Singen im Tenholter Festzug ging es munter zu. Nach jedem Lied wird zu einem vollen Glas Bier gegriffen und auf Befehl des Moderators entweder auf ex oder nach Lust und Laune getrunken. Für die Teilnehmer lagen Hefte mit den Songtexten bereit. Foto: Ruth Klapproth

Tenholt Das Gemeinschaftssingen ist der gelungene Auftakt der Kirmes in Tenholt. Die goldene Regel beherrscht nicht jeder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Die goldene Regel beim so genannten Cantus-Singen im Tenholter Festzelt ist eigentlich ganz einfach: Wenn gesungen wird, wird nicht getrunken, und wenn getrunken wird, wird nicht gesungen! Doch nicht jeder versteht diese Regel – oder will sie nicht verstehen, was drastische Strafen zur Folge hat: beispielsweise aus einem Bierglas mit gestreckten Arm trinken oder über das Bierglas einen Socken stülpen, bevor es ans Trinken geht.

Aber so richtig ernst nimmt niemand das Geschehen beim sogenannten „Cantus“, abgeleitet vom lateinischen „cantare“. Christoph Castro hatte die Idee des gemeinsamen Singens und Trinkens dem Radsportverein Adler Tenholt vorgeschlagen, als die Sportler als Ausrichter der Kirmes im Angerdorf vor einigen Jahren überlegten, wie sie ihr Kirmesprogramm um eine Attraktion am Freitag erweitern könnten. „Es war in erster Linie eine Bitte des Festzeltwirts, die Kirmes nicht erst mit einem Discoabend am Samstag zu beginnen“, erinnerte sich Heinz Nießen, der Vorsitzende des Radsportvereins.

Info Heute: Klompenball und Vogelschuss Programm Zum Kirmesausklang lädt der Radsportverein Adler Tenholt am heutigen Montag ab 12 Uhr zum Klompenball ein. Dabei werden die schönsten Klompen prämiert. Die Schützenbrüder „Zum laufenden Keiler“ schießen zum 27. Mal ihren König oder eventuell einen Kaiser aus. Die Gruppe Empire veranstaltet ihren Dorf-Triathlon. Eintritt frei.

Die dreitägige Kirmes in Tenholt mit einer Disco, dem traditionellen Volksradfahren am Sonntag und dem Klompenball am Montag konnte einen zusätzlichen Kirmestag durchaus gebrauchen. Beim Grübeln über die Programmgestaltung überraschte der Mediziner Christoph Castro den Vorstand mit seiner Idee des gemeinschaftlichen Singens. Der 33-Jährige hatte sie aus seinem Studienort Maastricht mitgebracht. Wie ein Cantus funktioniert, hatte er schnell erklärt: Es wird unter Einhaltung der goldenen Regel ein bunter Mix aus Schlagern und Popmusik gesungen. Nach jedem Lied wird zu einem vollen Glas Bier gegriffen und auf Befehl des Moderators entweder auf ex oder nach Lust und Laune getrunken. „Am Anfang waren wir skeptisch“, bekannte Heinz Nießen, doch dann hat uns Castro überzeugt, dass das Cantus gelingen kann.“

Inzwischen sei das Gemeinschaftssingen längst aus dem Stadium eines Geheimtipps hinausgetreten, heißt es. „Wir müssen schauen, wie wir alle Mitsinger im Festzelt unterbringen. Nur wenn alle aus voller Brust singen, kann das Festzelt auf Touren kommen“, erklärte „Cantor“ Castro, der als Moderator mit guten Beispiel beim Singen und Trinken vorangeht.