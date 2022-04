Campuspläne in Erkelenz : Ministerin Heinen-Esser lobt „Leuchtturmprojekt“

Erkelenz Den ersehnten Förderbescheid über 39 Millionen Euro hatte die Umweltministerin noch nicht dabei. Warum nun trotzdem alles dafür spricht, dass das Forschungsinstitut in Erkelenz gebaut wird.

Den Förderbescheid in Höhe von 39 Millionen Euro für den in Erkelenz geplanten Forschungscampus für nachhaltige Ernährung hatte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Montag entgegen aller Erwartung noch nicht dabei. Nachdem die Ministerin das Projekt bei einer Landwirtschafts-Veranstaltung in der Stadthalle über alle Maßen lobte, besteht aber kein Zweifel mehr: Das Forschungsinstitut im Erkelenzer Gewerbegebiet Ost wird kommen.