Camping-Festival in Erkelenz : Electricity-Camping wird verschoben

Camping-Festival in Erkelenz

So sah Electricity im vergangenen Sommer aus: Sechs strikt abgetrennte Camping-Bereiche, eine 360-Grad-Bühne in der Mitte. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die für Mai geplante Corona-konforme Veranstaltung kann angesichts des Infektionsgeschehens nicht stattfinden. Die „kleine Schwester“ des Electrisize-Festivals soll vermutlich im Sommer nachgeholt werden.

Im vergangenen Sommer hatte das Corona-konforme Camping-Festival als „kleine Schwester“ des großen Electrisize-Festivals als eine der ersten größeren Veranstaltungen nach dem Pandemie-Ausbruch mit knapp 600 Besuchern stattgefunden: Auf einem pizzaförmigen Gelände mit strikt abgetrennten Zonen campten Menschen, in der Mitte spielten Musiker auf einer runden Bühne. Im Mai hätte die zweite Auflage von Electricity stattfinden sollen, die Tickets für die insgesamt vier Wochenenden waren schnell vergriffen.

Die Kulturgarten GmbH will die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Man sei „absolut zuversichtlich“, dass in diesem Sommer noch gemeinsam gefeiert werden könne und stehe für eine Teststrategie bereits im engen Austausch mit dem ebenfalls von den Electrisize-Machern betriebenen Drive-in-Testzentrum in Erkelenz. Die bereits gekauften Tickets bleiben für den gebuchten Sektor gültig.