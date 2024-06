Fahrplanwechsel bei der Westverkehr Was sich im Erkelenzer Busverkehr ändert

Genauer gesagt hat in Erkelenz die Stadtbuslinie EK4 einen neuen Linienweg in der Innenstadt erhalten, die sich an den Umbau der Innenstadt anpasst. Der sogenannte Erka-Bus fährt unter anderem die neue Haltestelle „Markt“ und die Ostpromenade im Bereich der Mobilstation an. Nicht mehr bedient werden hingegen die Haltestellen Schulring, Oerath und Kölner Tor. Die Ortschaft Oerath wird nun von der Linie 405 angefahren. Die Stadtbuslinien EK1 und EK4 fahren auch samstags zwischen 9 und 17 Uhr. Die Schnellbuslinie 8 (SB8) zwischen Erkelenz, Wegberg und Niederkrüchten wurde durch eine Optimierung ihres Fahrwegs beschleunigt.