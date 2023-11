Bürgermeisterwahl 2023 Wieso Marcus Johnen Bürgermeisterkandidat wurde

Wegbergs stellvertretender Bürgermeister Georg Schmitz, der zu den ersten Gratulanten des frisch gekürten Bürgermeisterkandidaten zählte, deutete die Möglichkeiten an, mit Marcus Johnen als künftigem Bürgermeister den direkten politischen Dialog über die Parteigrenzen hinweg konsequent auszubauen und die Belange und Anliegen der Wegberger gezielter als bisher in die Arbeit des Bürgermeisters zu integrieren. „Marcus Johnen hat sein organisatorisches Können in den vergangenen Jahren stets unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er komplexe kommunalpolitische Themen annehmen und Lösungen anbieten kann.“