Aktion in der Erka-Stadt : Erkelenz als blühende Stadt

Erkelenz Der steinernen Ödnis vieler Vorgärten setzt die Stadt Erkelenz ihre Kampagne „Erkelenz blüht auf“ entgegen und legt viele neue Blühflächen an. Auch die Bürger sollen mitmachen. Kostenlos werden Wildblumensamen ausgegeben.

Alarmierend waren die Nachrichten der vergangenen Wochen über den Rückgang der Insektenvielfalt in unseren zunehmend versiegelten Wohngebieten und dem intensiv bewirtschafteten Agrarland. Ein Dorn im Auge ist Umwelt- und Klimaschützern auch die Tendenz vieler Hausbesitzer, ihre Vorgärten – vermeintlich pflegeleicht – in Stein- und Schotterareale zu verwandeln.

Im vergangenen Jahr stieß die Stadt Erkelenz, angestoßen durch die Politik, ein eigenes Programm an: Derzeit werden auf 5800 Quadratmetern, verteilt auf rund 25 Flächen im Stadtgebiet, Wildblumenbereiche angelegt, die mit ihrem reichhaltigen Nahrungsangebot Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Insekten anziehen sollen. Schwerpunkte sind die Klimaschutzsiedlung Bauxhof und die Böschungsbereiche der Düsseldorfer Straße. Auf kleineren Flächen werden einjährige Wildblumenmischungen eingesät, etwa im Ziegelweiherpark, den Verkehrs-Mittelinseln auf der Düsseldorfer Straße oder an Ortszufahrten wie der von Immerath (neu).

Flyer Zur kostenlosen Saatgut-Tüte bekommen Interessierte im Bürgerbüro des Erkelenzer Rathauses am Johannismarkt auch einen Flyer mit Saat- und Pflegetipps. „Grundsätzlich“, so ist dort zu lesen, „eignet sich jeder Standort für die Aussaat einer artenreichen Wildblumenwiese.“

Aber auch die Bürger sind nun eingeladen, in ihrem privaten Bereich mitzumachen an der „blühenden Stadt“. Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg gab dazu jetzt in einem Pressegespräch den Startschuss, gemeinsam mit Grünflächenamtsleiter Stefan Heinrichs, dessen Mitarbeiterin Hildegard Fischer und Klimaschutzmanager Oliver Franz. Ab sofort können Bürger kostenlos im Bürgerbüro im Rathaus Tütchen mit einer einjährigen Saatgutmischung bekommen (eines pro Haushalt), um ihre (Vor-)Gärten in Blumenwiesen zu verwandeln und damit der heimischen Tierwelt einen Lebensraum zu schaffen. Dazu wird ein Flyer ausgegeben, der Tipps fürs richtige Einsäen und die Bodenvorbereitung gibt. Die Ausgabemenge ist bislang auf 500 Tüten begrenzt, aber wenn der Vorrat nicht ausreichen sollte, denke die Stadt auch ans Nachordern, deutete Lurweg an.