Bülent Genc aus Erkelenz Den Rechtsstaat als Schöffe mitgestalten

„Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet“ – Die Worte Jesu aus dem Evangelium nach Matthäus haben sicher nach wie vor Gewicht, zumindest im zwischenmenschlichen Bereich. Doch in einem modernen Rechtsstaat ist die Judikative eine tragende Säule, um Recht von Unrecht zu unterscheiden und Straftäter zur Verantwortung zu ziehen. Das tun vor allem hauptamtliche Richter, einen festen Platz im Gerichtssaal haben aber auch ehrenamtliche Laienrichter, sogenannte Schöffen. Bülent Genc ist einer von ihnen. Der promovierte Humangenetiker mit türkischen Wurzeln ist bereits in seiner zweiten Amtszeit am Schöffengericht in Mönchengladbach tätig.