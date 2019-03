Buchautor Kurt Lehmkuhl : Ein Geschichtenerzähler in Hochform

Alle Geschichten verpackt Buchautor Kurt Lehmkuhl in ein fiktives Städtchen, dessen Bewohner mit sich und der Welt zu kämpfen haben. Foto: Renate Resch

Erkelenz Verleger Wolfgang Fischer, der in Erkelenz den Altius Verlag betreibt, wollte einen ganz neuen Weg gehen. „Ich wollte unbedingt einen ‚Lehmkuhl‘ veröffentlichen, der einmal ganz anders ist, als man von dem Autor erwartet.“

Kurt Lehmkuhl ist bundesweit vornehmlich wegen seiner Kriminalromane bekannt. Dass er sich darauf nicht festlegen lassen will, hat er bereits mit seinen Kurzgeschichten und seinen Reisebüchern gezeigt. „Die Geschichten und Reiseberichte sind eine schöne Abwechslung. Aber selbstverständlich bleiben die Kriminalromane mein Schwerpunkt“, sagt der Buchautor und Journalist aus Erkelenz, der auch für die Rheinische Post im Einsatz ist.

Als Fischer anfragte, ob er nicht doch ein „etwas anderes“ Buch für ihn schreiben könnte, musste Lehmkuhl nicht lange überleben. „Ich habe mich in Absprache mit dem Verleger für ein Buch mit unterhaltsamen, skurrilen, vergnüglichen, haarsträubend lustigen Geschichten entschieden.“ So entstanden 13 kurzweilige Geschichten, in denen unter anderem ein gewissenhafter Postbeamter über Fliegenschiss stolpert oder ein volltrunkener Philosoph von einer Sau gebissen wird. „Dann stehen beide gewissermaßen fassungslos vor den Trümmern ihres irdischen Daseins“, meint Lehmkuhl augenzwinkend.

Info Im Buchhandel erhältlich „Der Manöverschaden“ Zweiter Band der neuen Taschenbuchreihe des Altius Verlags. Das Buch (ISBN 978-3-932483-71-4) ist im Buchhandel und beim Verlag erhältlich. Lesung Die erste Lesung findet heute, 22. März, bei der Leipziger Buchmesse statt. Weitere Lesungen sollen in Erkelenz und der Region folgen.

Alle Geschichten verpackte er in ein fiktives Städtchen, dessen Bewohner mit sich und der Welt zu kämpfen haben, um ihren Platz zu behaupten und ihren eigenen Weg zu geben. Der Titel lässt schon erahnen, was den geneigten Leser erwartet: „Der Manöverschaden … und zwölf andere unglaubliche Katastrophen aus unserem Städtchen“.

Nicht ohne Grund sind es 13 Geschichten. Schließlich gilt die 13 als Unglückszahl. „Unglücke oder gar Katastrophen gibt es in unserem Städtchen zuhauf“, sagt der Autor schmunzelnd. Er lässt erkennen, dass das Erzählte nicht wahr ist, sondern ein Fantasieprodukt, mit maßlosen Übertreibungen, wahnwitzigen Ereignissen, unglaublichen Erlebnissen – und immer mit einem versöhnlichen Ende. „Das muss einfach sein.“ Der Spaß am Leben und am Zusammenleben, der so oft zu kurz kommt im tatsächlichen Leben, steht im Mittelpunkt.

„Ein Geschichtenerzähler in Hochform“, sagt Fischer. „Die Geschichten sind zum Teil so absurd, dass man meint, so muss es wirklich passiert sein.“ Hinzu komme eine ausschweifende Fabulierkunst, die so ganz anders ist als der von Lehmkuhl bekannte, meist nüchterne und schnörkellose Stil. „Die Lust an der Sprache und das Spiel mit den Worten sind sehr ausgeprägt.“ Manchmal sei es nur eine kleine Wendung oder eine andere Schreibweise, die einer Szene eine ganz andere Bedeutung geben. „Das ist schon die hohe Kunst des Schreibens, auch wenn es bei Lehmkuhl manchmal so aussieht, als seien die Texte mit leichter Feder aufs Papier gehaucht worden.“