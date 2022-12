Brilliantes Meisterkonzert in Erkelenz Von Tschechien in die neue Welt

Einen überaus gelungenen Schlusspunkt setzte die Neue Philharmonie Westfalen mit der „Sinfonie Nr. 9 e-moll op. 95“ von Antonin Dvořák, die seit ihrer Uraufführung in der New Yorker Carnegie Hall besser unter ihrem Titel „Aus der neuen Welt“ bekannt ist. Im Auftrag des Nationalen Konservatoriums sollte der tschechische Komponist eine neue Tradition der amerikanischen Nationalmusik begründen. Inspiration fand er in schwarzen Plantagenliedern und der Musik der nordamerikanischen Ureinwohner, die den amerikanischen Geist einfangen sollten – dennoch erinnern die pentatonischen Wendungen und synkopierten Rhythmen zeitweilig eher an Dvořáks böhmische Heimat.