Tagebau-Gemeinde kauft ihr Dorf zurück Was der Morschenich-Deal für Erkelenz bedeutet

Fünf gerettete und halb verlassene Kohledörfer stehen in Erkelenz am Tagebau Garzweiler. Sie sollen in den kommenden Jahren zu „Zukunftsdörfern“ entwickelt werden. Einen Schritt weiter ist da schon die etwa 40 Autominuten entfernte Gemeinde Merzenich am Tagebau Hambach. Das Land NRW, Tagebaubetreiber RWE und die Gemeinde haben am Donnerstag eine Vereinbarung getroffen, nach der Morschenich in den Besitz der Gemeinde übergeht. Erstmals stehen auch konkrete Summen im Raum, die das Land in den Wiederaufbau der Kohledörfer stecken wird. Die Rahmenbedingungen dieser Vereinbarung sind dabei interessant – und haben auch Implikationen für Erkelenz.