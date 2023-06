Prozess zum Wiederaufbau gestartet Worauf es in den geretteten Tagebau-Dörfern jetzt ankommt

Viele Erkelenzer waren am Dienstag in die Sitzung des Erkelenzer Stadtentwicklungsausschusses zu kommen, um sich von Stadtplaner Robert Broesi erklären zu lassen, Kostenpflichtiger Inhalt wie die Zukunft der fünf geretteten Tagebaudörfer zumindest grob aussehen wird. Vorausgegangen war eine mehrschichtige Bürgerbeteiligung. Unter den Zuschauern waren auch einige Hartgesottene, die bis zuletzt nicht aus Keyenberg, Kuckum Ober- und Unterwestrich sowie Berverath umsiedeln wollten. Die meisten von ihnen verließen nach knapp zwei Stunden durchaus zufrieden die Mensa der Hauptschule. Denn auch wenn das Positionspapier in vielen entscheidenden Punkten (bewusst) noch recht unkonkret bleibt, ist es vor allem eins: Ein klares Bekenntnis zum Erhalt der fünf Dörfer, das es in dieser Form bislang noch nicht gab. Welche Punkte für die Umsetzung jetzt wichtig werden.