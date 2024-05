„Ein hochemotionales Thema“ Stadt will Braunkohledörfer umbenennen

Seit knapp zwei Jahren steht fest, dass die fünf Erkelenzer Braunkohledörfer Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich nicht abgebaggert werden. Stattdessen sollen sie mit 210 Millionen Euro an Steuermitteln zu sogenannten „Zukunftsdörfern“ entwickelt werden. Für Diskussionen sorgt in diesen Tagen sowohl in den großteils leer stehenden Altdörfern als auch in den neuen Umsiedlungsdörfern ein Tagesordnungspunkt, der am Montagabend im Erkelenzer Braunkohleausschuss behandelt wird: „Vorgehen zur Umbenennung der Dörfer des dritten Umsiedlungsabschnitts.“