Gerettete Kohledörfer in Erkelenz Details zum Häuserrückkauf stehen fest

Hunderte Menschen, die in den vergangenen Jahren aus den vermeintlich dem Untergang geweihten Braunkohledörfern am Tagebau Garzweiler umgesiedelt sind, bekommen nun die Möglichkeit, ihre alten Häuser von Tagebaubetreiber RWE zurückzukaufen. Am Donnerstag hat die NRW-Landesregierung die Details dazu bekannt gegeben. In diesen Tagen sollen demnach die ehemaligen Eigentümer von 650 Grundstücken in Keyenberg, Kuckum, Berverath, Unter- und Oberwestrich sowie Morschenich (Gemeinde Merzenich am Tagebau Hambach) informiert werden.