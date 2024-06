Rheinwasser-Pipeline genehmigt Naturschützer wollen RWE zur Kasse bitten

Die geplante Rheinwasser-Pipeline, mit der sich die Tagebaue Garzweiler und Hambach in den kommenden 50 Jahren in große Seen verwandeln sollen, sind politisch längst beschlossene Sache. Nachdem die gebündelte Trasse nun auch aus landesplanerischer Sicht beschlossen ist, fordert nun der nordrhein-westfälische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dass sich Tagebaubetreiber RWE an den Kosten beteiligt. RWE solle „ohne Wenn und Aber“ ein Wasserentnahmeentgeld von jährlich etwa 17 Millionen Euro zahlen, fordert NRW-Geschäftsleiter Dirk Jansen. Damit könnten jährlich etwa 17 Millionen Euro für Maßnahmen des Gewässerschutzes gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie gewonnen werden.