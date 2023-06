Tagebau Garzweiler Middeldorf verspricht Bürgerfonds für Kohledörfer

Erkelenz/Düren · Der Geschäftsführer der Zukunftsagentur Rheinisches Revier will die Förderprozesse am Tagebaurand unbürokratischer machen. Auf der Entwicklungskonferenz in Düren gab es aber auch Kritik an der Agentur.

13.06.2023, 05:10 Uhr

ZRR-Geschäftsführer Bodo Middeldorf in Düren. Foto: Hubert Perschke

Der Kohleausstieg 2030 versetze das Rheinische Revier in Stress, das bislang Versäumte beim Strukturwandel aufzuholen. Zu den offenen Flanken des bisherigen Prozesses gehöre eine mängelbehaftete Bürgerbeteiligung. Mit dieser Analyse im Gepäck brachte die fünfte Entwicklungskonferenz in Düren jetzt die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) und Vertreter der Zivilgesellschaft in einen direkten Dialog. ZRR-Geschäftsführer Bodo Middeldorf nutzte die Chance, den versammelten Initiativen, Verbänden und Einrichtungen die Hand zur Zusammenarbeit auszustrecken. Die gemeinsame Herausforderung laute, die Menschen auf dem Weg in die Zeit nach Ausstiegsdatum 2030 mitzunehmen.