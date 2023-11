Zwischen Holzweiler und Keyenberg L12 am Tagebau Garzweiler nun vollständig gekappt

Der Tagebau hat auf dem betroffenen Gebiet in diesem Jahr große Fortschritte gemacht. Wo vor elf Monaten noch das mittlerweile abgebaggerte Lützerath östlich der L12 lag, wird nun Braunkohle gefördert. RWE hatte argumentiert, dass ein Erhalt der L12 wegen der darunter liegenden Braunkohle nicht möglich sei – Anwohner hatten monatelang protestiert. Auch insgesamt acht Windräder müssen an der L12 für den Tagebau abgerissen werden. „Bereits in wenigen Wochen wird sich der Tagebau Garzweiler und das erste Großgerät in diese Richtung vorarbeiten, um auch in diesem Bereich auf Grundlage des bergrechtlichen Hauptbetriebsplanes planmäßig Kohle zu gewinnen“, teilt RWE mit. Erste Arbeiten zur Entfernung der Fahrbahndecke sollen in Kürze beginnen. „Parallel finden weitere Arbeiten, wie das Verlegen von Rohrleitungen und Kabeln sowie der Bau einer neuen Tagebauverwaltung statt“, so das Unternehmen.