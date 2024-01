Entlang der Tagebau-Pipeline Aktivisten planen Ballonfahrt mit Blasmusik

Erkelenz/Grevenbroich/Dormagen · Es ist eine kuriose Form des Protests: Aktivisten wollen am Freitag aus der Luft ein „warnendes Signal“ an die Bevölkerung senden. Was genau geplant ist.

09.01.2024 , 11:21 Uhr

Ein Aktivist mit Instrument hält ein Foto Greta Thunbergs vor sein Gesicht. Foto: Alle Dörfer bleiben

In dieser Woche jährt sich die Räumung Lützeraths zum ersten Mal. Und auch die Klimaaktivisten, die im vergangenen Jahr massiv und letztlich erfolglos um den Erhalt des Braunkohledorfs am Tagebau Garzweiler gekämpft hatten, haben Aktionen geplant. Zu einem besonders kreativen Protest soll es dabei am Freitag kommen, wie das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ mitteilt. Demnach soll es eine Heißluftballonfahrt geben, auf der vier Blasmusiker spielen werden. Zweck der Aktion ist es, auf die Pläne der Tagebau-Verfüllung aufmerksam zu machen. Die Landesregierung plant, den Tagebau Garzweiler (genau wie Hambach) binnen mindestens 40 Jahren mit Rheinwasser zu einem großen See umzuwandeln – der in Hambach würde sogar der zweitgrößte See Deutschlands werden. Nach dem für 2030 geplanten Ende des Braunkohleabbaus soll dazu mittels einer Transportleitung bei Dormagen Rheinwasser abgeführt werden. In den Augen von „Alle Dörfer bleiben“ ist das kein guter Plan: „Die Fahrt entlang der geplanten Rheinwassertransportleitung soll vor den gravierenden Unsicherheiten und Risiken der Pläne warnen“, teilen die Aktivisten mit. „Der kreative Protest greift die Tradition mittelalterlicher Turmbläser auf, die ein warnendes Signal an die Bevölkerung senden. Bei der Aktion werden vier Bläser aus der Luft ihre Warnung spielen.“ Organisator Michael Bergen sagt: „Auf ihrer Website zeigt RWE Bilder von Seen-Utopien, die es so wahrscheinlich niemals geben wird. Stattdessen droht eine Vergiftung des Grundwassers und ein durch den Klimawandel niemals ganz gefüllter Tümpel.“ Wie genau die Ballonfahrt am Freitag verlaufen soll, ist dabei derzeit noch unklar, wie Sprecherin Pauline Brünger erklärt. Ob der Ballon in Dormagen oder beim Tagebau Garzweiler startet, hänge von den Windverhältnissen ab, die sich täglich ändern könnten. „Ein Jahr nach der Räumung Lützeraths soll die Ballonfahrt verdeutlichen, dass der Kampf der Zivilbevölkerung für eine nachhaltige Zukunft des Rheinischen Reviers weitergeht“, teilt das Bündnis mit.

(cpas)