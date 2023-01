Reaktionen So unterschiedlich stehen die NRW-Grünen zu Lützerath

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Antje Grothus fordert den Abbruch der Räumung Lützeraths. Im Bereich des aktuell genehmigten Betriebsplans für den Tagebau Garzweiler befänden sich Flächen, deren Eigentümer nicht an RWE verkaufen wollen. Somit drohten Enteignungen auch nach einer Räumung Lützeraths, bis zu deren Abschluss der Tagebau einige hundert Meter hinter Lützerath zum Stillstand kommen könne. „RWE besitzt nicht alle Flächen, die sie in den nächsten Jahren abbauen wollen. Um den sozialen Frieden der Region in den nächsten Jahren zu wahren, ist eine Neuplanung des Tagebaus notwendig. Er muss so geführt werden, dass RWE niemandem mehr seinen Acker wegnimmt“, so Grothus. Die Räumung Lützeraths müsse gestoppt werden, bis eine neue, sozialverträgliche Planung vorliegt.