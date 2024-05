Tagebau Garzweiler Rheinisches Revier soll „Boom-Region“ werden

Von der Braunkohle zur Boom-Region – mit diesem neuen Slogan will die Landesregierung den Strukturwandel im Rheinischen Revier ankurbeln. Neben Worten sollen aber vor allem die 337 Millionen Euro helfen, die das Land an Fördermitteln in 29 Projekte in der Region stecken will. Ziel ist, die kleinen und mittelgroßen Städte, die das Revier im Gegensatz zum Ruhrgebiet prägen, zu unterstützen und neue Arbeitsplätze zu schaffen.