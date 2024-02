Strukturwandel im Rheinischen Revier Bis zu 200.000 Euro für private Vorhaben

Der diesjährige Aufruf ist themenoffen, jedoch werden insbesondere Projekte mit dem Schwerpunkt „nachhaltiges Wirtschaften“ gesucht. Das können Projekte sein, die Rest- und Abfallstoffe in der Produktion innovativ nutzen, Maßnahmen, die zu Energie- und Ressourceneinsparungen führen oder die Einführung neuer, nachhaltiger Produkte.

„Ich kann Unternehmen nur ermutigen, sich am Programm zu beteiligen und so die Chance zu nutzen, neue, kreative und innovative Lösungsansätze zu entwickeln und damit neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Vor allem geht es darum, sich als Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen und somit dem Strukturwandel präventiv zu begegnen,“ sagt Bodo Middeldorf, Geschäftsführer der Zukunftsagentur Rheinisches Revier.