Von Klimaaktivisten besetztes Dorf : Lützerath wird laut Polizei dieses Jahr nicht mehr geräumt

Bei eine Demonstration in Lützerath ziehen mehrere Hundert Teilnehmer mit Banner durch das Dorf (Archivbild). Foto: dpa/David Young

Aachen Kleiner Sieg für die Klimaaktivisten: In diesem Jahr wird es keine Räumung des besetzten Dorfs Lützerath im Braunkohle-Tagebau Garzweiler II mehr geben. Das sagte der Aachener Polizeipräsident einer Zeitung.

Kostenpflichtiger Inhalt In einem Interview mit unserer Redaktion hatte Weinspach bereits vor knapp zwei Wochen deutlich gemacht, dass mit einer Räumung in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr zu rechnen sei.

In den Häusern von Lützerath, deren einstige Bewohner weggezogen sind, halten sich Aktivisten auf, die um den Ort „kämpfen“ wollen. Die grün geführten Wirtschaftsministerien in Bund und NRW hatten Anfang Oktober mit dem Energiekonzern RWE einen auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg im Rheinischen Revier vereinbart. Fünf weitgehend verlassene Dörfer am Tagebau bleiben erhalten, Lützerath soll zur Kohlegewinnung aber abgebaggert werden.